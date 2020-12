Nach dem Kreis Mayen-Koblenz hat nun auch die Stadt Koblenz grünes Licht für eine weitere Finanzspritze für das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gegeben. Der Stadtrat hat entschieden, dass die Stadt das als Miteigentümer das Klinikum bei Bedarf mit bis zu 2,5 Millionen Euro unterstützt. Die Zahlung gelte aber nur für den Fall, dass das Klinikum in den nächsten drei Jahren in finanzielle Not geraten sollte. Der Rat hat sich außerdem dafür ausgesprochen, den Bebauungsplan am Gülser Moselbogen zu ändern. Auf dem ehemaligen Firmengelände an der B416 könnten sich unter anderem auch regionale Handwerksbetriebe ansiedeln. Außerdem hat der Rat beschlossen, dass das Standesamt und das Bürgeramt zusammen gelegt werden sollen. Da die Ratsitzung wegen der Corona-Bestimmungen nur zwei Stunden dauerte, sollen die restlichen Tagesordnungspunkte wie der städtische Haushalt erst im kommenden Januar entschieden werden.