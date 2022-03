Stadt muss Schaden an Auto wegen Bruchholz bezahlen

per Mail teilen

Die Stadt Diez im Rein-Lahn-Kreis muss an einen Autobesitzer rund 7.400 Euro zahlen, weil ein abgebrochener Ast dessen Wagen beschädigt hatte. Das hat das Landgericht Koblenz als "Urteil des Monats" bekannt gegeben. Der Kläger hatte im Frühsommer 2019 sein Auto auf dem Parkplatz des Diezer Kletterwaldes abgestellt. Währenddessen brach von einem Baum ein vier Meter dicker Ast ab, fiel auf den Pkw und verursachte laut Besitzer einen Schaden von mehreren tausend Euro. Nach Angaben der Stadt Diez hatte es im Januar 2019 eine Baumkontrolle im Parkplatzbereich gegeben. Der Autobesitzer war jedoch der Auffassung, die Stadt hätte als Waldeigentümerin öfter kontrollieren müssen. Dieser Meinung schlossen sich die Richter an: Hätte die Stadt ordnungsgemäß kontrolliert, hätte sie feststellen können, dass Äste abbrechen können. Jetzt muss die Stadt Diez den Schaden am Pkw bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.