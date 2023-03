Was passiert, wenn längere Zeit der Strom ausfällt? Damit alle Einsatzkräfte und Behörden dann vorbereitet sind, übt der Rhein-Hunsrück-Kreis zwei Tage lang den Ernstfall.

Ein länger anhaltender Stromausfall könnte eine große Gefahr für die Menschen im Hunsrück sein. Ein großer Teil der Infrastruktur funktioniert nur, wenn der Strom fließt. Die Kreisverwaltung in Simmern rechnet nach eigenen Angaben zwar nicht mit einem großen Stromausfall, trotzdem probt sie von Freitagmittag bis Samstagabend den Ernstfall. Erst kürzlich erfuhren die Menschen in Ludwigshafen, was ein großflächiger Stromausfall tatsächlich bedeutet.

Übung im Hunsrück: Bürger bekommen Meldungen über Warn-Apps

Im dem Planspiel wird davon ausgegangen, dass Menschen in der gesamten Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen keinen Strom haben. Geübt wird dabei vor allem in der technischen Einsatzleitung und dem Verwaltungsstab, heißt es vom Rhein-Hunsrück-Kreis.

Natürlich werde wegen der Übung in Simmern nicht einfach der Strom abgedreht, sagt Stefan Bohnenberger, der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises. Das Übungsszenario mit dem Stromausfall sei komplett erfunden. Aber die Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis werden doch etwas davon mitbekommen - zum ersten Mal bereits am Freitagnachmittag.

Nach Angaben von Inspekteur Bohnenberger sollen Meldungen über die bekannten Warn-Apps und das neue Cell-Broadcast-System verschickt werden. Diese würden zwar über das echte System an alle verschickt, seien aber Teil der Übung, betont die Kreisverwaltung. Es bestehe jedoch keine Gefahr.

Warnung per Handy: Mit dieser Probemeldung wurde am Warntag 2022 das Cell-Broadcast-Verfahren getestet SWR

Übung auch Reaktion auf Versäumnisse während der Flut an der Ahr

Die Übung sei schon länger geplant gewesen. Doch dass sie jetzt so stattfindet, sei auch eine Reaktion auf die Versäumnisse bei der Flutkatastrophe an der Ahr im Juli 2021, sagte Landrat Volker Boch (parteilos) dem SWR. Er selbst nehme auch an der Übung teil. "Um vorbereitet zu sein für einen möglichen Notfall, sind Schulungen und Übungen von großer Bedeutung", so Boch. "Deshalb ist diese Übung aus Sicht des Katastrophenschutzes und auch aus Sicht der Verwaltung wichtig."

Am Samstag soll sich dann die Übung auf Simmern und vier weitere Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen konzentrieren. In Simmern soll eine Anlaufstelle geprobt werden. Rund 50 Seniorinnen und Senioren spielen dabei mit, erklärt Bohnenberger. In Klosterkumbd, Pleizenhausen, Schönborn und Kisselbach soll es Durchsagen über Lautsprecher geben. Außerdem wird nach Angaben des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs ausprobiert, wie gut die mobilen Sirenen funktionieren.