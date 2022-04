Staatspreis für Kunsthandwerk verliehen

Das Land Rheinland-Pfalz hat in Ludwigshafen gemeinsam mit den Handwerkskammern des Landes drei Staatspreise für das Kunsthandwerk verliehen. Unter anderem an eine Keramikgestalterin aus Höhr-Grenzhausen im Westerwald. Das hat die Arbeitsgemeinschaft Handwerkskammern mitgeteilt. Julia Saffer lebt und arbeitet seit 2016 als selbständige Keramikerin in Höhr-Grenzhausen. Einen der jeweils mit 5.000 Euro dotierten Staatspreise erhielt sie für ihre Objekte aus Steinzeugton. Sie dreht von Hand Ton zu Spiralschnüren und baut diese Schicht für Schicht aufeinander auf. Der ebenfalls verliehene Preis des Handwerks Rheinland-Pfalz in Höhe von 5.000 Euro ging an den Gold- und Silberschmiedemeister Philipp Gröninger aus Bendorf. In dem Wettbewerb werden alle drei Jahre zukunftsweisende Ideen und überdurchschnittliche Leistungen im Kunsthandwerk prämiert.