Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungsverfahren

Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft (jetzt doch), ob sie im Zusammenhang mit der Unwetterkatastrophe im Ahrtal ein Ermittlungsverfahren einleitet. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung:

Hintergrund sei laut Staatsanwaltschaft Koblenz eine möglicherweise unterlassene oder verspätete Warnung oder Evakuierung am 14. Juli. Grundlage der Prüfung sollen Todesermittlungsverfahren und andere Hinweise der Polizei sein, aber auch die Berichterstattung durch die Medien. Der Landrat des Kreises Ahrweiler Jürgen Pföhler war in den vergangenen Tagen zunehmend in die Kritik geraten. Das Landesamt für Umwelt sagt, es habe den Landkreis bereits am Nachmittag darüber informiert, dass der Pegel über 5 Meter ansteigen könne. Der Landrat weist die Kritik zurück. Niemand hätte eine Katastrophe dieser Größe vorhersehen können. Bei der Katastrophe sind nach aktuellen Angaben im Ahrtal 138 Menschen gestorben, 26 werden noch vermisst.

Constantin Pläcking, Koblenz

