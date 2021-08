Ein Patient in der psychiatrischen Klinik Nette-Gut in Weißenthurm soll am Freitag einen anderen Patienten mit einem Stein getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt.

Nach Angaben der Klinik waren die beiden Männer am Freitagabend im Garten der forensische Psychiatrie unterwegs. Dort soll der 50-Jährige auf den 87-Jährigen mit einem Stein losgegangen sein und ihn damit getötet haben. Laut Klinik ging zwar ein Alarm los, aber zu spät, die Tat konnte nicht mehr verhindert werden. Mutmaßlicher Täter sei nicht auffällig gewesen Der Garten der Klinik ist den Angaben zufolge gesichert. Denn die forensische Psychiatrie ist eine Einrichtung, in der zum Beispiel psychisch kranke Straftäter untergebracht werden, weil sie zum Beispiel schuldunfähig sind. Zu den Hintergründen wollte sich die Staatsanwaltschaft bislang nicht weiter äußern. Es sei möglich, dass auch der mutmaßliche Täter wegen psychischer Probleme schuldunfähig sei. Er sei zuvor nicht auffällig gewesen, die Tat habe sich nicht angekündigt, heißt es von der Klinik in Weißenthurm im Kreis Mayen-Koblenz.