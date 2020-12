per Mail teilen

Die Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Koblenz hat seit April nach eigenen Angaben 222 Ermittlungsverfahren wegen Subventionsbetrugs in Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob bei der Beantragung der Soforthilfen für kleine Unternehmen und Soloselbständige falsche Angaben gemacht worden sind. So sei unter anderem die Soforthilfe in mehreren Fällen von Antragstellern gestellt worden, die schon Monate vor der Pandemie keine Umsätze mehr erzielt hätten. Im Zusammenhang mit den Ermittlungsverfahren hat die Staatsanwaltschaft unter anderem auch Bargeld und Konten gepfändet. Einige der Verfahren sind bereits eingestellt oder abgeschlossen.