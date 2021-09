GT World Challenge Europe auf dem Nürburgring

Heute kommt die GT World Challenge Europe auf den Nürburgring. Über das gesamte Wochenende treten dabei erfahrene Fahrer der GT-Szene in über 40 Super-Sportwagen gegeneinander an. Daneben gibt es ein großes Rahmenprogramm mit weiteren Rennserien. Abgeschlossen wird das Rennwochenende mit einem drei Stunden langen Ausdauerrennen am Sonntag, das bis in die frühen Abendstunden ausgetragen werden soll. Nach Angaben eines Nürburgringsprechers können bis zu 5.000 Zuschauer unter Einhaltung der Corona-Regeln bei dem Rennen dabei sein. Die Polizei Adenau rechnet derzeit nicht mit Verkehrsbehinderungen.