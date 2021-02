Die Vereine im Sportbund Rheinland haben nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 17.500 aktive Mitglieder verloren. Damit sei die Austrittswelle nicht so hoch wie befürchtet, die Zahl könne sich aber durch die andauernde Pandemie in diesem Jahr noch erhöhen. Als Hauptursache für den Mitgliederrückgang sieht der Sportbund Rheinland etwa in der Leichtathletik fehlende Wettkämpfe oder gesperrte Trainingsanlagen. Kaum Mitgliederverluste gebe es in Vereinen, die Sportarten wie Tennis, Golf oder Luftsport anböten. Da die Vereine kaum Rücklagen bilden dürften, seien sie auf Mitgliedsbeiträge für ihre Sportanlagen angewiesen. Sportbund-Präsidentin Monika Sauer kritisierte, dass der vom Land aufgelegte Rettungsschirm von drei Millionen Euro nicht ausreiche.