Ab heute dürfen Sportvereine in Rheinland-Pfalz wieder Sportkurse und Trainings anbieten - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die neuen Regeln stellen die Vereine im nördlichen Rheinland-Pfalz teilweise vor Probleme.

Vereinssport ist nach den neuen Vorgaben des Landes zwar grundsätzlich erlaubt, allerdings nur im Freien und mit gewissen Regeln. Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss dabei jederzeit eingehalten werden, direkter Körperkontakt zu anderen Spielern oder Trainingspartnern ist verboten. Diese Vorgaben machen es vielen Vereinen offenbar schwer, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Vor allem Verantwortliche von Vereinen mit Mannschaftssportarten äußerten sich auf SWR-Anfrage zurückhaltend.

Football, Fußball oder Handball kaum möglich

Die American-Football-Mannschaft Fighting Famers aus Montabaur wird trotz der Lockerungen nicht trainieren. Football ohne Kontakt sei kaum möglich, außerdem habe die Stadt die Trainingsplätze noch nicht freigegeben, heißt es von der Vereinsführung. Auch der FC Karbach aus der Fußball-Oberliga und die Handballer aus Vallendar werden nach eigenen Angaben vorerst kein Mannschafts- oder Jugendtraining ausrichten. Es sei zu schwierig, die Hygieneauflagen einzuhalten.

Leichtathleten trainieren wieder

Die TuS Horcheim aus Koblenz hat dagegen angekündigt, ihre Fitness- und Gesundheitskurse wenn möglich im Freien stattfinden zu lassen. Die Leichtathleten der LG Rhein-Wied teilten mit, dass sie das Training schon vor mehr als einer Woche wieder aufgenommen haben. Die Übungseinheiten finden demnach in Absprache mit der Stadt immer in Kleingruppen im Stadion in Neuwied statt. An diesem Konzept werde zunächst festgehalten, weitere Lockerungen seien nicht geplant.

Turner hoffen auf Ausnahmegenehmigung für Halle

Die Kunstturner aus Koblenz versuchen nach SWR-Informationen, eine Ausnahmegenehmigung für ihre Trainingshalle zu erwirken. Es sei wichtig, dass die Leistungssportler, die in der 2. Bundesliga starten, wieder an Geräten turnen könnten. Deshalb hofft die Kunstturnvereinigung Koblenz, dass im neuen Turnzentrum auf dem Asterstein bald wieder trainiert werden kann. Dort gebe es ausreichend Platz, um bei den Übungen alle Vorgaben einzuhalten.