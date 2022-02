Sportminister der Länder tagen im Schloss

per Mail teilen

Die Sportminister aller deutschen Bundesländer tagen heute und morgen im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz. Unter dem Vorsitz des rheinland- pfälzischen Sportministers Roger Lewentz geht es unter anderem um die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland: Über den Stand der Planungen informieren den Angaben zufolge Fußball- Weltmeister und Turnierdirektor Philipp Lahm sowie die Lahnsteiner Euro- Botschafterin Celia Sasic. Zuvor wollen die Minister eine Resolution verabschieden. Darin unterstützen sie das 30 Milliarden Euro Bund-Länder- Paket für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal, mit dem auch wieder Sportanlagen wiederaufgebaut werden sollen. Schließlich geht es laut Ministerium auch um eine wirksame Gesundheitsprävention, weil sich viele Menschen während der Pandemie zu wenig bewegt hätten. Die Sportministerkonferenz tagt in diesem und nächsten Jahr im Land, weil Rheinland-Pfalz turnusgemäß den Vorsitz hat.