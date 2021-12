per Mail teilen

Die Kanutin und Olympia-Goldmedaillengewinnerin Ricarda Funk hat bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres den dritten Platz belegt. Die gebürtige Bad Neuenahr-Ahrweilerin hatte im Sommer ihre Goldmedaille den Menschen in ihrer Heimat und den Flutopfern gewidmet. Die Sportlerinnen und Sportler und die Mannschaft des Jahres wurden am Sonntag in Baden-Baden geehrt.