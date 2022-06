Mehr Tempo beim Wiederaufbau von Sportstätten

Der Sportbund Rheinland mit Sitz in Koblenz fordert mehr Tempo bei der Entwicklung einer neuen Sportlandschaft im Ahrtal. Teilweise sei man noch auf dem Stand wie wenige Wochen nach der Flut, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Sportbunds. Nach Ansicht der Sportbunds Rheinland müssten endlich Beschlüsse getroffen und Anträge auf den Weg gebracht werden. Die Vereine bräuchten konkrete Perspektiven. Der Sportbund hilft den Vereinen nach eigenen Angaben, sich im "Dschungel von Behörden" zurecht zu finden. Er arbeite dabei gemeinsam mit Partnern daran, die Interessen der Vereine im Sinne einer modernen Sportstätteninfrastruktur in den kommunalen Gremien zu vertreten. Bei dem Unwetter im Juli vergangenen Jahres sind laut Sportbund die Anlagen von mindestens 90 Sportvereinen im Ahrtal und in der Eifel zerstört worden.