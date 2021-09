Sportbund fordert Wiederaufbau zerstörter Sportstätten

per Mail teilen

Das verheerende Unwetter vor zwei Monaten hat im Ahrtal und der Eifel die Sportanlagen von mindestens 90 Sportvereinen beschädigt oder zerstört. Das geht aus einer gemeinsamen Umfrage des Sportbundes Rheinland und des Landessportbundes Rheinland-Pfalz hervor. Demnach belaufen sich die Schäden an den Sportanlagen auf mindestens 25 Millionen Euro. Die tatsächliche Schadenssumme liege aber wohl noch viel höher, da nicht alle Vereine an der Umfrage teilgenommen hätten, erklärte der Sportbund Rheinland. Zudem seien viele Sportstätten komplett zerstört und die Kosten für ihren Neubau noch nicht abzusehen. Der Sportbund fordert daher, den Wiederaufbau der Sportanlagen in die Planungen für das gesamte Gebiet aufzunehmen. Entscheidungen und Genehmigungsverfahren für den Neubau müssten zügig erfolgen und die Kosten zu 100 Prozent durch öffentliche Mittel finanziert werden.