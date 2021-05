per Mail teilen

Eine Spielzeugpistole hat am Dienstag in Vallendar im Kreis Mayen-Koblenz einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Mann aus dem Bus stieg, dabei eine schwarze Waffe zog und offensichtlich durchlud, bevor er in ein Haus ging. Als die Polizei eintraf kamen er und ein weiterer Mann gerade aus dem Haus. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine täuschend echte Spielzeugwaffe, die der 16-Jährige den Angaben zufolge auch nur zum Spielen dabei hatte.