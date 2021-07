per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen drei Männer, die nach dem Hochwasser die Spielbank in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgeraubt haben sollen. Sie sollen Spielmarken im Wert von über 125.000 Euro erbeutet haben.

Die drei Verdächtigen stammen aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen, so die Staatsanwaltschaft Koblenz. Sie ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Männer wollten Jetons am Nürburgring eintauschen

Nach der Tat sollen die Männer versucht haben, einen Teil der Beute in der Spielbank am Nürburgring in Bargeld umzutauschen. Dort habe sie aber eine aufmerksame Mitarbeiterin solange hingehalten, bis die Polizei kam.

Zwei der Beschuldigten sitzen laut Staatsanwaltschaft inzwischen in Untersuchungshaft.