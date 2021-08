Die Bundesstraße 9 zwischen Mülheim-Kärlich und der Auffahrt zur A48 ist ab Freitag 9 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt. Grund sind nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Arbeiten an den Asphaltschichten. Diese sind demnach nur in den Ferien möglich, um den ÖPNV und besonders die Schulbusse nicht zu behindern. Den Angaben zufolge rechnet die Behörde nicht mit Staus. Die Zufahrt zum Industriegebiet Mülheim-Kärlich von der B9 aus in Richtung Koblenz sei frei. Ansonsten werde der Verkehr großräumig umgeleitet: Autofahrer müssen demnach bei Weißenthurm über die Rheinbrücke auf die B42 und von dort auf die A48 fahren. Die Sperrung der B9 in Richtung Koblenz dauert voraussichtlich bis Montagmorgen 5 Uhr.