Auf der B9 in Koblenz müssen Autofahrer ab Donnerstag (19. August) in Höhe der Falckensteinkaserne in beiden Richtungen mit Behinderungen rechnen. Weil dort eine Schilderbrücke abgerissen und neu gebaut wird, müsse ein Abschnitt der B9 zeitweise sogar voll gesperrt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Das soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 22 Uhr bis um 5 Uhr passieren. Autofahrer werden in dieser Zeit umgeleitet. In dieser Nacht würden auf der B9 dann auch die Fundamente der neuen Schilderbrücke eingerichtet. In beiden Fahrtrichtungen müssen demnach die Fahrspuren verengt sowie Zu- und Abfahrten verkürzt werden. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Oktober dauern.