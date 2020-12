per Mail teilen

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur bittet die Menschen um Spenden für das Tierheim in Montabaur. Es soll das Geld gespendet werden, das sonst für Feuerwerkskörper ausgegeben worden wäre. Im Tierheim stünden wichtige Anschaffungen und Umbauarbeiten an, um immer mehr abgegebene Tiere versorgen zu können, sagte die Vorsitzende des Tierschutzvereins Mons Tabor. Wegen der Corona Pandemie seien erhebliche Spendengelder weggebrochen, so die Tierheimleiterin, mit denen vor allem Tierarztrechnungen bezahlt würden.