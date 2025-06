Mittelalterfest Spectaculum in Oberwesel findet nicht mehr statt

per Mail teilen

Nach 40 Jahren ist Schluss: Das Spectaculum in Oberwesel wird es nicht mehr geben - der veranstaltende Verein kann die gestiegenen Sicherheitsauflagen nicht mehr erfüllen.

Für Mittelalter-Fans war es eine einzigartige und besonders authentische Veranstaltung: Das mittelalterliche Spectaculum in Oberwesel. Historische Gassen, mittelalterlich gekleidete Ritter und Mägde, historisches Handwerk - all das hat alle zwei Jahre an Pfingsten Tausende Besucherinnen und Besucher zu dem Fest im Mittelrheintal gelockt. Nach 40 Jahren ist es jetzt damit vorbei. Die Sicherheits- und Brandschutzauflagen seien zu hoch, heißt es von Seiten des Vereins.

"Mir blutet das Herz“, sagt Joachim Flandl, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins. "Aber wir können und wollen das Fest unter diesen Bedingungen nicht mehr veranstalten." Zuletzt fand das Spectaculum 2024 statt, der nächste Termin wäre 2026 gewesen. Doch dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Stroh, Kerzen - ein Problem für den Brandschutz

Das größte Problem sind aus Sicht des Vereins die Brandschutzauflagen und die damit einhergehenden Kosten. Die Erstellung des Konzepts durch ein Ingenieurbüro würde laut Flandl rund 21.000 Euro kosten. Das könne man zwar auf drei Festjahre verteilen, hinzu kämen dann aber noch die Kosten für die Umsetzung des Konzepts, wie beispielsweise für das notwendige Sicherheitspersonal. All das sei zu teuer.

Neben der finanziellen Seite geht es den Veranstaltern aber auch um die Atmosphäre des Festes. Wesentlich für die mittelalterliche Stimmung des Spectaculums sei etwa reichlich Stroh auf dem Boden; besonders abends dienten viele Kerzen als stimmungsvolle Dekoration. All das wäre mit den Brandschutzauflagen nicht mehr vereinbar. Und für Flandl ist klar: "Ein Spectaculum ohne Stroh können wir uns nicht vorstellen. Das würde so viel von dem besonderen Ambiente wegnehmen - gerade die Kombination aus Fachwerk, Stroh und Kerzenlicht macht das Fest so einzigartig.“

Spectaculum hat viele treue Fans

Das Spectaculum war in der Mittelalter-Szene und bei den Menschen aus der Region beliebt. Umso größer ist die Enttäuschung - nicht nur beim Verein, sondern auch bei den vielen treuen Gästen. "Die Leute sind erschüttert“, sagt Flandl. "Nach 40 Jahren ist das ein großer Einschnitt.“

Verein sucht neue Ideen für die Zukunft

Ganz aufgeben will der Verein aber nicht. "Wir sammeln jetzt bis Dezember Ideen, was wir stattdessen machen können“, erklärt Flandl. "Der Wille ist da - wir wollen auf jeden Fall wieder etwas auf die Beine stellen. Und natürlich wird wieder das Leben im Mittelalter im Mittelpunkt stehen“. Im Verein ist also zuversichtlich, dass etwas Neues entstehen kann - wenn auch nicht das altbekannte Spectaculum.