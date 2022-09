1.100 Teilnehmer zu den Special Olympics in Koblenz erwartet

Vom 20. bis zum 22. September treten rund 1.100 Teilnehmende mit und ohne geistige Behinderung in Koblenz an. Unter dem Motto "Gemeinsam stark" werden die Sportler in 12 Wettbewerben starten.

Eigentlich sollten die Special Olympics Landesspiele bereits 2020 in Koblenz zu Gast sein - coronabedingt mussten sie aber verschoben werden. Am Dienstagnachmittag stellten die Verantwortlichen rund um Burkhard Schappert, Präsident der Special Olympics Rheinland-Pfalz, die Spiele vor. "Was die Special Olympics so ausmacht ist der Sport. Dabei sein ist alles", sagt Schoppart.

Rund 800 Athleten mit und ohne Handicap sollen an den Start gehen

Dabei werden nach Angaben der Veranstalter rund 800 Athleten mit und ohne Handicap an den Start gehen, unter anderem in den Disziplinen Schwimmen, Badminton, Fußball, Golf und Judo. Außerdem soll durch das sogenannte Unified Sports Programm die Inklusion weiter gefördert werden. Dabei treten den Angaben zufolge Menschen mit und ohne geistige Behinderung in gemeinsamen Teams an.

"Bei den Siegerehrungen werden Sie viel Freude sehen! Kommen Sie vorbei und genießen Sie die Tage."

Am 20. September sollen die Special Olympics mit einem Fackellauf eröffnet werden

Bei den Special Olympics kommt es laut Schoppart nicht auf das Gewinnen an, sondern auf die Freude am Sport. "Bei den Siegerehrungen werden Sie viel Freude sehen! Kommen Sie vorbei und genießen Sie die Tage." Am 20. September sollen die Landesspiele mit einem zwei Kilometer langen Fackellauf durch die Koblenzer Innenstadt feierlich eröffnet werden.

Zuschauer seien herzlich willkommen, sagt Schoppart. "Der Eintritt zu den Sportstätten ist frei und es gibt auch Gelegenheiten um mitzumachen." Unter anderem wird nach Angaben der Veranstalter am Deutschen Eck Boccia gespielt, im Beatusbad finden die Schwimmwettbewerbe statt und im Sportpark Oberwerth wird Badminton, Fußball, Leichtathletik, Tennis und Tischtennis gespielt. Die Abschlussfeier der Spiele soll am Donnerstagabend auf dem Münzplatz gefeiert werden.