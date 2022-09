Special Olympics Landesspiele in Koblenz gestartet

Mit einem Fackellauf durch die Innenstadt am Dienstagnachmittag und der offiziellen Eröffnungsfeier am Abend haben die Special Olympics Landesspiele in Koblenz begonnen.

Bei dem inklusiven Sportfest treten noch bis Donnerstag etwa 800 Athleten mit und ohne geistige Behinderung gegeneinander an. Unter dem Motto "Gemeinsam stark" werden sie sich in insgesamt zwölf verschiedenen Sportarten miteinander messen - unter anderem im Badminton, Leichtathletik, Fußball, Judo, Golf und Schwimmen. Dabei steht nach Angaben der Veranstalter nicht das Gewinnen im Mittelpunkt, sondern die Freude am Sport. Video herunterladen (12,5 MB | MP4) Freier Eintritt zu den Spielstätten in Koblenz Außerdem soll durch das sogenannte Unified Sports Programm die Inklusion weiter gefördert werden. Dabei treten den Angaben zufolge Menschen mit und ohne geistige Behinderung in gemeinsamen Teams an. Zuschauer sind demnach bei den Wettbewerben herzlich willkommen. Unter anderem wird nach Angaben der Veranstalter am Deutschen Eck Boccia gespielt, im Beatusbad finden die Schwimmwettbewerbe statt und im Sportpark Oberwerth gibt es Badminton, Fußball, Leichtathletik, Tennis und Tischtennis zu sehen. Der Eintritt zu den Spielstätten ist kostenlos. Audio herunterladen (632 kB | MP3) Special Olympics wegen Corona-Pandemie mehrfach verschoben Eigentlich sollten die Landespiele schon vor zwei Jahren in Koblenz zu Gast sein, wegen der Corona-Pandemie mussten sie jedoch verschoben werden. Umso größer ist die Freude bei allen Beteiligten, dass es jetzt endlich klappt. Der inklusive Fackellauf führte am Dienstag durch die Koblenzer Innenstadt. Danach fand dann die Eröffnungsfeier auf dem Münzplatz statt, an der auch der rheinland-pfälzische Sportminister Roger Lewentz (SPD) teilnahm.