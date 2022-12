In Scheuerfeld im Kreis Altenkirchen hat eine Spaziergängerin am Mittwoch Morgen zwei tote Hunde in der Sieg gefunden. Laut Polizei sollen die Tiere gehäutet worden sein.

Es handele sich um zwei mittelgroße Kadaver, teilte ein Sprecher der Polizei Betzdorf mit. Wegen ihres Zustands könnten keine weiteren Angaben, wie etwa zur Rasse, gemacht werden. Polizei bittet um Zeugenhinweise Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Untersuchung der Hunde im Landesuntersuchungsamt angeordnet. Aktuell liegen nach Angaben der Polizei noch keine Hinweise auf Tatverdächtige vor. Sie bittet daher um Hinweise.

