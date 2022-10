Heute beginnt der Bau des Wasserstoffquartiers in Kaisersesch im Kreis Cochem-Zell. Dort soll grüner Wasserstoff entstehen - in Zukunft ein wichtiger Energieträger in Deutschland.

Der Wasserstoff könne zukünftig zur Energieversorgung beitragen und zum Beispiel zum Heizen von Gebäuden, in der Industrie oder in der Mobilität eingesetzt werden, so die Verbandsgemeinde. Der Bau des Wasserstoffquartiers in Kaisersesch wird im Rahmen des Projekts SmartQuart vom Bund gefördert.

Das Projekt in Kaisersesch soll als "Reallabor der Energiewende“ Möglichkeiten für klimaneutrale Versorgung zeigen - und laut einem Sprecher - ein Vorbild für ähnliche Anlagen auch in anderen Regionen in Deutschland sein.

In Kaisersesch soll Energie aus Windrädern in grünen Wasserstoff umgewandelt werden. Aus einer Kläranlage sollen Klärgase gesammelt und verbrannt werden, um Strom zu erzeugen. So könne dann ebenfalls nachhaltiger Wasserstoff gewonnen werden, sagte Verbandsbürgermeister Albert Jung. Er könne für Busse im Öffentlichen Nahverkehr und in der Industrie in Kaisersesch genutzt werden.

Kaisersesch wird ein Wasserstoffversuchslabor. Auf diesem Areal soll das Wasserstoffquartier entstehen. SWR

Kaisersesch wird zu einem Wasserstoffversuchslabor ausgebaut. Das Projekt wird auch vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Ziel ist es, Null Prozent CO2-Ausstoß und 100 Prozent erneuerbare Energien zu erreichen. Rund zwei Jahre habe die Planung für die Verbandsgemeinde Kaisersesch gedauert, so Jung.