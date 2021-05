per Mail teilen

In Koblenz soll Busfahren oder der Besuch im Freibad und Museum für sozial schwache Menschen um etwa die Hälfte günstiger werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. Er hat die Stadt beauftragt, nun konkrete Verhandlungen über die Einführung eines sogenanntes Sozialtickets zu führen. Von diesem Sozialticket sollen Menschen mit geringem Einkommen in Koblenz profitieren, etwa Arbeitslosengeld II-Empfänger, aber auch Singles und Familien, die unter die entsprechende Einkommensgrenze fallen. Die Stadt soll nun mit Verkehrsbetrieben, Museen und anderen Einrichtungen über eine Ermäßigung von bis zu 50 Prozent verhandeln. Oberbürgermeister Langner sagte: ob das Projekt finanzierbar sei, müsse nun geprüft und in den zuständigen Gremien beraten werden.