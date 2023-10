"Küche für alle": Kostenloses Essen in Koblenz

Seit einem Jahr wird in Koblenz bei der "Küche für alle" einmal im Monat gekocht und gegessen. Ein soziales Angebot für die, die sich gut überlegen müssen, wofür sie ihr Geld ausgeben.

Bei der "Küche für alle" werden Lebensmittel, die sonst vom Supermarkt in die Mülltonne gewandert wären, verarbeitet, frisch gekocht und anschließend kostenlos ausgegeben. Auch von der Tafel werden Lebensmittel für die Aktion gespendet.

Daraus kochen Freiwillige der Katholischen Hochschulgemeinde regelmäßig leckere, vegane Gerichte. Das ist der Gruppe wichtig, damit möglichst jeder am Essen teilhaben kann. Es gibt zum Beispiel verschiedene Salate, einen Eintopf mit Aubergine, Pilzen und Paprika, angebratenen Seitan, eine Pilzpfanne und Karottenkuchen.

Essen wird bei der Herz-Jesu-Gemeinde ausgegeben

Ausgegeben wird das Essen einmal im Monat am Montagabend vor dem Katholischen Pfarramt Herz-Jesu in der Koblenzer Innenstadt. Willkommen sind alle, bezahlen muss niemand. Nur eine Spendenbox steht bereit - zum Beispiel für Gewürze, die noch frisch zugekauft werden müssen.

Wir erreichen so viel, indem wir einfach alle ein bisschen was machen.

Das Angebot der Katholischen Hochschulgemeinde wird von den Menschen in Koblenz sehr gut angenommen. Organisator Joscha Diederichs ist stolz, auf das, was geschaffen wurde: "Wir erreichen so viel, indem wir einfach alle ein bisschen was machen. Und im Endeffekt haben dann Leute, die vielleicht gar kein Essen haben, eine kostenlose Mahlzeit".

Lebensmittel sind kostbar

Auch zum einjährigen Bestehen der Aktion sind trotz eher kaltem, regnerischem Wetter wieder viele Gäste da. Ziel ist es laut den Verantwortlichen, dass jeder in Gemeinschaft einen schönen Abend hat, egal ob Studierender, Rentnerin oder Geflüchteter. Und vor allem will die Gruppe zeigen: Lebensmittel sind kostbar.