Arbeiten an Sonntagen weiterhin erlaubt

Im Ahrtal darf auch weiterhin an Sonntagen gearbeitet werden, um die Folgen der Flutkatastrophe zu beseitigen. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung hat die Landesregierung bis zum 30. April verlängert. Normalerweise steht der Sonntag für Arbeitnehmer unter besonderem Schutz. Damit der Aufbau schneller voran geht, darf im Ahrtal auch weiterhin an Sonntagen zum Beispiel an der Restaurierung und Sanierung von Gebäuden gearbeitet werden. Das gilt auch für den Wiederaufbau der Ahrtalbahn. Für den Bau neuer Gebäude gilt die Regelung den Angaben zufolge allerdings nicht.