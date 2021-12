Sonderimpfaktionen für Kinder ab fünf Jahren im Norden von RLP

Auch in den Impfzentren Lahnstein und Koblenz wird es nach Angaben der Landesregierung demnächst Sonderimpfaktionen für Kinder ab fünf Jahren geben. Landesweit werde es noch in diesem Jahr 20.000 zusätzliche Termine geben. Für die sogenannten Familienimpftage vor Weihnachten und zwischen den Jahren gibt es den Angaben zufolge genügend Impfstoff. Auch viele Kinderarztpraxen in der Region bereiten sich darauf vor, Kinder ab fünf Jahren zu impfen. Einige Kinderärzte wollen allerdings erst abwarten, bis die Ständige Impfkommission möglicherweise eine allgemeine Impfempfehlung für Kinder unter zwölf Jahren abgibt. Bislang empfiehlt sie die Corona-Impfung nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen oder mit Kontakt zu besonders gefährdeten Personen. Ein Koblenzer Kinderarzt sagte, in seiner Praxis würden erst einmal Kinder mit einem hohen Risiko für Covid-19 geimpft - etwa weil sie an einem schweren Herzfehler, Asthma oder anderen chronischen Krankheiten leiden.