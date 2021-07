In Rheinland-Pfalz hat die Sonder-Impfaktion für junge Leute begonnen. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes bildeten sich zeitweise lange Schlangen. Auf dem Uni-Campus in Mainz hätten sich Interessenten bereits zwei Stunden vor Beginn der Impfungen angestellt. An den anderen Standorten habe es einen ähnlichen Andrang gegeben. Die Landesregierung will in dieser Woche 30.000 jungen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren impfen - in Mainz, Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Trier und Ludwigshafen.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.