Semesterstart in Präsenz: Studenten zurück an Uni Koblenz-Landau

Am Campus Koblenz der Universität Koblenz-Landau füllen sich ab Montag wieder die Hörsäle: Das Sommersemester soll nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in Präsenz stattfinden. Aber auch Online-Veranstaltungen sind weiter möglich.

Grundsätzlich sei das Sommersemester wieder als reguläres Präsenzsemester geplant, teilt die Universität mit. Die Lehrenden könnten aber einzelne Elemente der Lehrveranstaltungen auch online anbieten. Außerdem gelte in den Gebäuden und bei Veranstaltungen vor Ort weiterhin die Maskenpflicht. Diese könne aber bei Bedarf von den Verantwortlichen ausgesetzt werden, wenn Abstände eingehalten werden könnten.

Stipendien von ukrainischen Austauschstudenten wurden verlängert

Am Campus Koblenz studieren laut Universität derzeit auch sechs Austauschstudenten aus der Ukraine. Wer wegen des Krieges nach dem Wintersemester nicht wieder an die Heimatuniversität zurückkehren konnte, dem habe die Universität das Stipendium für das Sommersemester verlängern können.

Die Verantwortlichen am Campus seien auch mit Studierenden in Kontakt, die aus der Ukraine geflüchtet sind und sich nach Studienmöglichkeiten umsehen würden. Diese würden individuell beraten, abhängig von ihrer Studienphase und ihren Sprachkenntnissen. Auf einer zentralen Website seien Angebote für ukrainische Studierende eingerichtet worden.

Vorbereitungen für eigenständige Universität Koblenz laufen

Am Campus Koblenz startet nicht nur ein neues Semester. Auch die Vorbereitungen für eine eigenständige Universität gehen weiter. Und die liegen nach Angaben einer Universitätssprecherin im Plan. Zum 1. Januar 2023 soll aus dem Campus Koblenz eine eigenständige Universität werden. Der Standort Landau wird mit der Technischen Universität Kaiserslautern zusammengelegt.

Die Gremien für die zukünftige Universität hätten sich bereits oder würden gerade gebildet, sagte eine Universitätssprecherin. Am schwierigsten gestalte sich noch der Verwaltungsaufbau und die Lösung der Raumfrage. Im Vorfeld hatte es seitens der Universität auch Bedenken gegeben, dass durch die Trennung Mitarbeitende der Universität abwandern könnten. Diese Sorge habe sich aber erledigt, so die Campusleitung. Grund dafür seien ein entsprechendes Gutachten der HIS-HE, Deutschlands leitender Institution für Hochschulplanung und Hochschulentwicklung, und der "Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken." Beides sehe den Erhalt der Arbeitsstellen in Koblenz vor. In einigen Bereichen sei sogar ein Ausbau geplant.

Trennung der Universität Koblenz-Landau Die Trennung der beiden Standorte der Universität Koblenz-Landau wurde vom Land Rheinland-Pfalz per Gesetz beschlossen. Bis 2023 soll demnach der Standort Landau mit der Universität Kaiserslautern fusionieren. Der Standort Koblenz soll dagegen als eigenständige Universität fortgeführt werden. Die Trennung sorgt immer wieder für Kritik. So hatten etwa die 27 Mitglieder des Senats der Universität Koblenz-Landau im September 2020 in einem Offenen Brief an alle rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten deutlich mehr Geld für die Trennung gefordert. Außerdem forderten sie eine dauerhafte Unterstützung.

Finanzierung der künftigen Universität Koblenz ist abhängig vom Land

Auch bei der Finanzierung der künftig eigenständigen Universität Koblenz gibt sich die Campusleitung zuversichtlich. Mit den aktuellen Finanzen komme die künftige Universität zwar nicht aus. Würden aber die getroffenen Zusagen des Landes erfüllt, reiche die Finanzierung zum Start aus. Wenn nicht, "sei dies das Einzige, was die künftige Universität Koblenz noch vom Erfolg abhalten könnte."