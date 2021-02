Die Betreiber der Sommerrodelbahnen bei Altenahr im Kreis Ahrweiler und auf dem Loreleyplateau fordern, dass sie ihre Anlagen wieder für Besucher öffnen dürfen. Zusammen mit einem Sommerrodelbahnbetreiber aus Saarburg haben sie einen offenen Brief an das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium geschickt. In dem offenen Brief wünschen sich die Sommerrodelbetreiber, dass ihre speziellen Sportanlagen in der neuen Corona-Verordnung beachtet werden. Die Bahnen seien alle im Freien, bei den Auf- und Abfahrten der Bahnen könne für genug Abstand zwischen den Rodlern gesorgt werden. Auch für die bereits genutzten Rodelschlitten gebe es ein Hygienekonzept. Die Sommerrodelbahn im Ahrtal habe bereits seit Anfang November geschlossen. Doch gerade bei dem schönen Wetter könnte die Rodelbahn beispielsweise für Familien eine willkommene Abwechslung sein, heißt es in dem Brief. Das Verbot der Rodelbahnen sei nach Angaben der Betreiber nicht mehr rechtlich gerechtfertigt angesichts der Hygienekonzepte und der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen.