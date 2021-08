Regen, Wind und schwarze Wolken am Himmel: Der Sommer war in den letzten Wochen "zum Vergessen". Ab Mittwoch soll es endlich wärmer und sonniger werden. Das freut unter anderem Gastronomen und Freibad-Betreiber.

In Koblenz im Biergarten am Deutschen Eck war die bisherige Saison mehr als bescheiden, sagt Betreiber Dirk Zander. "Das Wetter ist eine Katastrophe für uns." 1997 habe er den Biergarten übernommen. Seitdem könne er sich nicht erinnern, wann zuletzt ein Sommer so wechselhaft, verregnet und kühl war, so der Gastronom.

Der Biergarten am Deutschen Eck in Koblenz verzeichnet vor allem wegen des schlechten Wetters in diesem Sommer so wenig Besucher wie lange nicht mehr. SWR

Mit der Rückkehr des Hochsommers hofft der Gastronom nun wieder auch mehr Besucher. Mit Lust auf ein kaltes Bier, Bratwurst oder Apfelsaftschorle. Er hofft, dass auch der Herbst schön wird. "Vielleicht wird der Oktober ja angenehm, dann kann man auch schön im Biergarten sitzen."

Schon Corona habe Zander und seinen Angestellten diese und letzte Saison zugesetzt. Normalerweise gebe es in dem großen Biergarten etwa 1.000 Sitzplätze, wegen der Corona-Vorgaben dürften es nur noch 600 sein.

"Die Schifffahrtssaison können wir abhaken"

Auch die Betreiber von Ausflugsschiffen an Rhein, Mosel und Lahn sind genervt vom kühlen, verregneten und teils stürmischen Sommer. Auch sie hoffen auf das Hoch, das jetzt kommen soll. Ein Sprecher de Gilles-Personenschifffahrt aus Vallendar sagte, die Saison könne man in vielerlei Hinsicht abhaken. Wegen Corona können etwa keine Firmen- oder größere Familienfeiern stattfinden.

In diesem Jahr seien auch insgesamt weniger Touristen in die Region gekommen. Vor allem die Holländer fehlten. Auch die Flutkatatstrophe im Ahrtal habe dazu geführt, dass weniger Urlauber kämen und eine Schiffstour auf dem Rhein oder der Mosel unternähmen. Sechs Schiffe hat das Familienunternehmen in seiner Flotte.

Hoffnung auf heiße Temperaturen

Der Sommer, der bislang so richtig keiner war, bekommen auch die Freibäder zu spüren. "Nur die ganz hartgesottenen Stammschwimmer kommen noch zu uns", sagt ein Mitarbeiter des Freibads in Nassau an der Lahn.

"Das ist wirklich ein Sommer zum Vergessen."

Das Freibad könne täglich 500 Badegäste reinlassen - je 250 am Vor- und Nachmittag. Doch die seien bislang nicht annähernd erreicht worden. Um die Freibadsaison noch einigermaßen zu retten, müsse es jetzt nochmal bis zum Saisonende im September dauerhaft heiß bleiben.