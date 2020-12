Die Bopparder Frauenhilfsorganisation Solwodi fordert wegen der Corona-Pandemie kurzfristige staatliche Überbrückungshilfen für Frauen in der Prostitution. Das sagte die Vorsitzende Maria Decker anlässlich des Tags der Gewalt an Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter am Donnerstag. Viele Frauen in der Prostitution hätten keine finanziellen Rücklagen, sie seien häufig sozial nicht abgesichert und hätten beispielsweise keine Krankenversicherung, so Decker. Solwodi gehe davon aus, dass viele Frauen trotz des Lockdowns illegal weiter als Prostituierte arbeiten und dabei Zuhältern schutzlos ausgeliefert sind. DIe Organisation fordert deshalb eine besser soziale Absicherung und Ausstiegshilfen vom Staat, um den Frauen eine Ausbildung zu ermöglichen. Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr hat Solwodi nach eigenen Angaben vermehrt Anfragen von Frauen bekommen, auch wegen häuslicher Gewalt. Allein in Koblenz habe es in diesem Jahr etwa 100 Beratungsgespräche gegeben, so Decker. Darunter seien auch viele Minderjährige gewesen.