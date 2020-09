per Mail teilen

Die Polizisten im nördlichen Rheinland-Pfalz sollen mehr mit dem Smartphone arbeiten. Das Innenministerium stattet sie deswegen seit einiger Zeit mit modernen Handys aus. Aktuell werden die Polizisten in Mayen mit Dienst-Smartphones ausgestattet. Das könne ein ungewohntes Bild in der Öffentlichkeit sein, wenn Polizisten an Unfallstellen oder bei der Aufnahme von Anzeigen mit dem Smartphone hantieren, heißt es von der Polizeiinspektion. Die Handys sollen aber dabei helfen, dass die Beamten effizienter und mobiler arbeiten können. Weil damit viel Schreibtischarbeit entfalle könnten die Polizisten mehr Präsenz auf der Straße zeigen. Einige Dienststellen wie zum Beispiel Koblenz haben die Handys schon im Einsatz. Das Innenministerium hat angekündigt, bis Ende nächsten Jahres alle Polizeistationen im Land mit Smartphones ausgestattet zu haben.