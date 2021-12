Skilift am Salzburger Kopf im Westerwald eröffnet

Der Skilift am Salzburger Kopf im Westerwald ist seit Mittwoch geöffnet. Wie der Wintersportverein dort mitteilt, gelten jedoch einige Corona-Regeln. Beim Anstehen müssten die Besucher demnach eine FFP2-Maske tragen. Außerdem müsse überall der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden. Wie der Verein weiter mitteilt, sind auch die Langlaufloipen rund um den Salzburger Kopf bereits gespurt. Die Loipen bei Rennerod sind nach Auskunft des dortigen Turnvereins hingegen noch nicht gespurt. Der Skilift am Schorrberg in Bad Marienberg hat noch nicht geöffnet. Wie die Betreiber mitteilen, gebe es dort noch nicht genug Schnee. Auch der Skilift in Höhn ist nach Auskunft des dortigen Vereins derzeit nicht geöffnet.