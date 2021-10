Heizen, Strom, Hilfsgelder: Das ist die Lage im Ahrtal

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will in den Flutgebieten des Ahrtals sicherstellen, dass die Menschen in den kalten Monaten nicht frieren müssen, das sagte Umweltministerin Spiegel (Grüne) dem SWR. Wo noch keine Erdgasleitung liege, würden die Menschen mit Flüssiggastanks versorgt.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler können 1.100 Haushalte nach Auskunft des Landes seit Donnerstag (14.10.) wieder mit Gas versorgt werden. Dafür sei eine mobile Gasversorgungsanlage errichtet worden. Diese diene der Wärmeversorgung zahlreicher Haushalte im bevorstehenden Winter, während die Energienetze Mittelrhein (enm) unabhängig davon an der Wiederherstellung der regulären Gashochdruckleitungen arbeiteten.

Energieversorger arbeitet an Erdgasleitungen

Die Stadtteile von Bad Neuenahr-Ahrweiler, die südlich der Ahr liegen, könnten schon im Laufe der kommenden beiden Wochen wieder mit Erdgas versorgt werden, teilten die enm mit. Bevor jedoch die Gasheizungen wieder in Betrieb genommen werden könnten, müssten die Mitarbeiter der Gaswerke erst in allen Häusern die Anschlüsse entlüften. In den Stadtteilen von Bad Neuenahr-Ahrweiler, die nördlich der Ahr liegen, sowie in Walporzheim rechnet der Energieversoger demnach damit, dass die Gasversorgung ab November sukzessive möglich sein könnte.

Tiny-Häuser für den Winter

Dort wo es keine Gasanschlüsse gibt, stellen sich die Anwohner Öl- oder Gastanks vor die Häuser. Auch Minikraftwerke sind im Einsatz. Ein Forstamt bietet kostenloses Brennholz an und in einigen Orten werden beheizte Wohncontainer aufgestellt. Bereits Anfang September waren in Mayschoß außerdem Heizcontainer aufgestellt worden. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat zudem nach eigenen Angaben 64 Tiny-Häuser bestellt. Diese sollen demnach Anwohnern zur Verfügung gestellt werden, die wegen mangelnder Heizversorgung eine Unterkunft für den Winter benötigen.