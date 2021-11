Beim Sinziger Mineralbrunnen stehen noch die Bänder still

per Mail teilen

Der Sinziger Mineralbrunnen hofft, am Jahresende die Produktion wieder aufnehmen zu können: Die Flut hatte vor vier Monaten weite Teile des Betriebsgeländes direkt an der Ahr zerstört.

Vier Monate nach der Flut hängen die Eingangstore zum Betriebsgelände des Sinziger Mineralbrunnens immer noch voll mit zerfetzten Etiketten, auf Paletten stapeln sich Kästen mit teils verschlammten Wasserflaschen. Aber auf dem Hof fährt schon wieder ein Gabelstapler, der Leergut sortiert. Und in der riesigen Halle mit der Wasseraufbereitungsanlage wuseln Handwerker und Techniker hin und her. "Der Wiederaufbau läuft auf Hochtouren", so Marketingleiter Christoph Menzel.

Der Zaun war in der Flutnacht wie ein Rechen. SWR

Brohler Brunnen füllt momentan noch das Sinziger Wasser ab

Menzel ist froh, dass inzwischen der Schlamm aus den Produktionshallen raus ist. Die 70 Mitarbeiter seien aber immer noch mit dem Aufräumen beschäftigt und setzten die zerstörten Anlagen instand. Die Außendienstler kümmerten sich weiter um die Kunden und könnten ihnen sogar wieder Limonade anbieten, die in einem Mineralbrunnen in Ostdeutschland abgefüllt werde.

Selbst Mineralwasser aus Sinzig gibt es erstaunlicherweise wieder, abgefüllt beim benachbarten Mineralbrunnen in Brohl. Dafür habe der Sinziger Mineralbrunnen eine Ausnahmegenehmigung des Kreises Ahrweiler bekommen, betont Menzel. Auf den anderen Abfüll-Ort werde auch auf dem Etikett ausdrücklich hingewiesen. Für die Hilfe und Unterstützung aus Brohl sei er sehr dankbar, sagt Menzel.

Marketingleiter Menzel: Mineralwasser aus Sinzig ist sicher

Die Flut habe die Sinziger Quellen nicht verunreinigt, versichert er. Die Qualität des Mineralwassers sei von Anfang an von externen Instituten streng kontrolliert worden. Es gebe keine Auffälligkeiten.

Die Flut hat auch viele Unternehmen im Ahrtal getroffen - wie hier das Fließband des Sinziger Mineralbrunnens. SWR

Generell seien die Abfüllanlagen gut gegen äußere Einflüsse abgesichert, viele Anlagen vor Feuchtigkeit geschützt. Elektrische Anlagen sollten jetzt so wieder aufgebaut werden, dass ein mögliches neues Hochwasser sie nicht erreichen könne. Nie habe der Sinziger Mineralbrunnen daran gedacht, den Standort aufzugeben. Am Jahresende wolle man hier wieder eigene Produkte abfüllen, sagt Menzel. "Darauf arbeiten wir jeden Tag seit der Katastrophe hin."