Kläranlage bald wieder komplett in Betrieb

Die Kläranlage in Sinzig arbeitet nach der Flutkatastrophe Mitte Juli bald wieder mit voller biologischer Reinigung. Alle Schadstellen sollen nach Angaben des Planungsteams in den kommenden Wochen provisorisch behoben werden. Zwischen Rech und Sinzig habe es ursprünglich 15 Leckagen gegeben, neun seien bereits repariert, an weiteren sechs Stellen laufe weiter unbehandeltes Abwasser in die Ahr. Bis Jahresende soll aber den Angaben zufolge das gesamte Abwasser in die Kläranlage fließen. Auch in den Gebäuden der Anlage könnten die Sanierungsarbeiten starten. In provisorischen Containern soll das Labor dort dann wieder Proben analysieren können. Im Januar würden das Betriebsgebäude entkernt, die technischen Anlagen gereinigt und die Werkstatt instandgesetzt. Am 21. Dezember will die neue Umweltministerin Katrin Eder die Kläranlage besuchen.