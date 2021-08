Sportverbände in der Region bieten den kleinsten Betroffenen des Hochwassers kostenfreie Feriencamps an. Mit Fußball und Basteln sollen die Kinder nach der Katastrophe abgelenkt werden.

Ferienstimmung auf dem Sportplatz in Sinzig-Koisdorf: Auf dem Rasen spielen mehrere Jungs Fußball, in einem Zelt werden Kinder geschminkt, andere versuchen sich an einer aufblasbaren Kletterwand. Es ist eine Auszeit für die Kinder, die bei der Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler vor zwei Wochen fast alles verloren haben.

Fußball und Klettern als Abwechslung nach der Flutkatastrophe

Genau das ist auch die Intention des Feriencamps und auch der vielen anderen Camps, die der Landessportbund und der Fußballverband Rheinland veranstalten. „Die Kinder sind traumatisiert und brauchen Abwechslung", sagt Campleiter Hans Günter Labonte. "Und ich denke, dieses Camp trägt dazu bei, dass die Kinder ein bisschen abschalten können."

Fußballspielen und basteln, Kinderschminken und Fahrradfahren - rund 40 Kinder sind an dem Tag im Camp. Es könnten noch mehr sein. Das Tagescamp hat Platz für etwa 100 Kinder. Sie werden morgens von ihren Eltern gebracht und am Nachmittag wieder abgeholt. Für viele sei die Anreise aber schwierig, erzählt Labonte. Einige Familien hätten ihr Auto in der Flut verloren, auch die Verkehrseinschränkungen für die betroffenen Gebiete würden den Weg erschweren. Deshalb bietet das zweite Feriencamp in Wehr im Brohltal einen Busshuttle an.

Hilfsbereitschaft im Feriencamp ist groß

Betreut werden die Kinder unter anderem von Lehrkräften und Pädagogen, die sich freiwillig beim Sportbund Rheinland gemeldet haben, wie Astrid Hermes: "Die Kinder sind ja auch schon sehr durch Corona benachteiligt und wo sollen die Leute jetzt hin mit diesen Kindern." Die Kinder seien sehr dankbar, sagt Hermes.

Die Hilfsbereitschaft ist groß: Die aufblasbare Kletterwand wurde kostenfrei aufgebaut. Zur Mittagspause bringt ein Lieferant Pizza umsonst zum Sportplatz. Am Nachmittag werden kartonweise T-Shirts und Schuhe herangeschafft, die an die Kinder im Camp verteilt.

"Ein Junge kam mit den Schuhen seiner Mutter zum Camp", erzählt Campleiter Labonte. Das seien die einzigen Schuhe gewesen, die die Familie retten konnte. "Wir haben ihm dann neue Fußballschuhe besorgt." Neben dem Camp in Sinzig-Koisdorf bieten Landessportbund und Fußballverband Rheinland auch andere Camps, teilweise mit Übernachtung und organisierter Anreise, an, unter anderem in Wehr, Weibern und Dedenbach.