per Mail teilen

In Sinzig-Löhndorf hat in der Nacht zum Montag eine Scheune Feuer gefangen. Laut Polizei wurde dabei niemand verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. In der Scheune befanden sich den Angaben zufolge Heuballen und Arbeitsgeräte. Die Feuerwehr musste mit einem massiven Löschangriff das angrenzende Wohnhaus schützen. Wegen der enormen Hitze und möglichen Beschädigungen sei dieses bis aus weiteres aber nicht bewohnbar, heißt es von der Polizei. Brandermittler sollen jetzt klären, warum das Feuer ausgebrochen ist.