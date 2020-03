Die Bauarbeiten an der Hochstraße und der Ahrbrücke auf der B9 bei Sinzig verzögern sich. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität sind vor allem die Schäden durch Streusalz deutlich höher, als ursprünglich gedacht. Über 50 Jahre lang sei das Streusalz als Salzwasser in den Beton der Brücken eingedrungen und hätten dort vor allem die Stahlstreben beschädigt. In Fahrtrichtung Köln seien rund 20 Prozent der Flächen betroffen, so ein Sprecher des Landesbetriebs. Diese müssten jetzt aufwendig ausgebessert werden.

Man rechne damit, dass man im Juni damit fertig sei, danach komme die Gegenfahrbahn dran, bei der man noch gar nicht wisse, wie groß die Schäden dort seien. Deswegen könne man aktuell auch nicht realistisch einschätzen, wie lange die Arbeiten dauern und wie viel mehr sie kosten. Klar sei aber, dass die ursprünglich angepeilte Fertigstellung im Frühjahr 2021 nicht zu schaffen sei.