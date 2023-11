Ausgeraubt beim Autokauf in Sinzig

Zwei Unbekannte haben in Sinzig einen Mann ausgeraubt: Laut Polizei hatte er sich mit ihnen verabredet, um ein Auto von ihnen zu kaufen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatten sich die beiden angeblichen Autoverkäufer mit dem Mann in der Nähe einer Kfz-Werkstatt in Sinzig verabredet. Vorher hatten sich die drei über eine Verkaufsplattform im Internet kennen gelernt und in Sinzig verabredet. Am Treffpunkt hätten zwei junge und sehr gepflegte Männer auf ihr Opfer gewartet.

Autokäufer mit Pistole bedroht und angegriffen

Danach seien die drei Männer in die Richtung der Autowerkstatt gegangen. Auf dem Weg dorthin hätten ihn die beiden Täter mit einer Pistole bedroht und ihn auch gewürgt und geschlagen. So hätten sie ihm eine Umhängetasche mit mehreren zehntausend Euro entrissen, mit denen er das Auto bezahlen wollte.

Der Autokäufer wurde dabei leicht verletzt, die Täter konnten flüchten. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in Sinzig unter anderem das auffällige Auto der Täter gesehen haben: Einen weißen VW-Golf mit vier Auspuffrohren und Kölner Kennzeichen.