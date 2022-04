Im Rhein Hunsrück-Kreis habean am am Dienstag Mitarbeitende in den kommunalen Kindergärten die Arbeit niederlegt. Im Tarifkonflikt mit den Kommunen hatte die Erziehungsgewerkschaft GEW Erzieherinnen und Erzieher zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen waren den Angaben eines Sprechers zufolge ein Großteil der kommunalen Kitas im Rhein-Hunsrück-Kreis, unter anderem in Simmern, Rheinböllen, Kirchberg oder Morbach. Für die Kinder war keine Notversorgung mit den Kommunen abgesprochen.