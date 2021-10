Kreistag legt Termin für Landrats-Wahl im Hunsrück fest

Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises wird in seiner Sitzung am Montagnachmittag den Termin für die Landratswahl bestimmen. Der aktuelle Landrat Marlon Bröhr wechselt in den Bundestag. Laut Beschlussvorlage soll der Termin für die Landratswahl im Rhein-Hunsrück-Kreis im kommenden Jahr am 16. Januar sein. Endgültig entscheidet darüber aber die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD. Zum jetzigen Zeitpunkt haben drei Kandidatinnen und Kandidaten ihre Kandidatur bekannt gegeben. Außerdem soll der Kreistag heute noch über die Renaturierung des Simmerbachs bei Gehlweiler entscheiden. Unter anderem soll der Fluss mehr Platz bekommen und dadurch hochwassersicherer werden. Laut Verwaltung gilt die die Zustimmung für die Renaturierung als sicher. Es handele sich um ein Teilprojekt eines Gewässerentwicklungskonzepts für den Simmerbach, das bereits umgesetzt werde - aktuell in Ohlweiler.