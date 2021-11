Kliniken beteiligen sich an Corona-Studie

Das Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus und das Hunsrück-Klinikum in Simmern beteiligen sich an einer europaweiten Studie zu Corona. Sie haben dafür nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie (DIG) Daten zur Erkrankung und Behandlung von COVID 19 bereitgestellt. Den Angaben zufolge wurde ein Fallregister erstellt, um mehr über den Verlauf der Erkrankung und deren Behandlung zu erfahren. Insgesamt beteiligen sich laut DIG mehr als 130 Kliniken an der Studie. Die DIG hat die Studie in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung und der Universität Köln durchgeführt.