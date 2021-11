Schwiegermütter-Streit eskaliert vor Hochzeit in Simmern

Zwei Familien haben sich am Samstag vor einer Hochzeit in Simmern heftig gestritten. Weil die Schwiegermütter sogar handgreiflich wurden, musste die Polizei eingreifen.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Eltern der Eheleute wohl nicht mit der bevorstehenden Hochzeit einverstanden. Schon im Vorfeld soll es zu Streitigkeiten zwischen den Familien gekommen sein, so die Polizei. Vor allem eine Seite hatte sich demnach noch nicht mit der Hochzeit abgefunden.

Beim Aufeinandertreffen der Familien am Samstag auf dem Schlossplatz in Simmern im Hunsrück sei der Streit schließlich eskaliert. Die beiden Mütter des Brautpaares sollen dabei handgreiflich geworden sein, etwa durch Kratzen oder an den Haaren ziehen, so die Polizei.

Zwei Verletzte vor Standesamt in Simmern

Die Hochzeitsgesellschaft von etwa 50 Personen musste den Angaben zufolge vor dem Standesamt in Simmern durch mehrere Streifenbesatzungen der Polizei getrennt werden. Zwei Gäste seien daraufhin ärztlich behandelt und ins Krankenhaus gebracht worden - ihnen war die Aufregung durch den Streit wohl zu viel geworden, teilte die Polizei mit.

Nach dem Vorfall hätte das Standesamt den Termin zur Trauung dann fast annulliert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte die Trauung aber schließlich doch noch vollzogen werden.