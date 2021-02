In Simmern soll bis zum Sommer eine neue Ausstellung entstehen, die Stationen und Werke des Hunsrücker Filmregisseurs Edgar Reitz zeigt. In dem "Edgar-Reitz-Filmhaus" soll vor allem an die berühmte Filmreihe "Heimat" des in Morbach geborenen Regisseurs erinnert werden. Das neue Filmhaus ist eine Erweiterung des Hunsrück-Museums und wird in einer Werkstatt gegenüber dem Pro-Winzkino in Simmern entstehen.

Das Hunsrück-Museum zeigt bislang eine Sammlung zum Thema Edgar Reitz. Diese soll nach Angaben der Projektkoordinatorin ab August im neuen Filmhaus zu sehen sein – möglichst noch vor der Eröffnung der Filmfestspiele.