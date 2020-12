Ein Jahr lang konnten sich die Bürger im Hunsrückort Mannebach kostenlos ein Elektro-Auto ausleihen. Das hat gut funktioniert. Deshalb bedauern viele, dass der Wagen jetzt in ein anderes Dorf wechselt.

Brigitte Giesen muss Abschied nehmen - von ihrem Auto, einem großen, geräumigen Kombi, mit dem sie im vergangenen Jahr immer wieder unterwegs war. Der gehörte ihr eigentlich auch nicht alleine, sondern stand allen Bürgern im kleinen Mannebach im Hunsrück zur Verfügung. Richtig weg ist der Wagen auch nicht: Er steht von jetzt an nur in einem anderen anderen Ort im Rhein-Hunsrück-Kreis.

Denn genau das sieht das Pilotprojekt für mehr Mobilität vor - möglichst viele Menschen im Hunsrück sollen die Chance bekommen, die Elektro-Dorf-Autos selbst mal auszuprobieren. Im vergangenen Jahr hat sich Brigitte Giesen den Kastenwagen mit den fünf Sitzen immer wieder ausgeliehen. Bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit in der Flüchtlingshilfe konnte sie ihn gut gebrauchen, um von A nach B zu fahren. Und sie selbst hat den Kombi bei ihrem Umzug genutzt. Die große Ladefläche sei da eine große Hilfe gewesen, sagt sie.

"Ich bin in der Flüchtlingshilfe aktiv. Da war das Dorf-Auto sehr hilfreich" Brigitte Giesen aus Mannebach

Kostenlos für die Bürger im Ort

Bezahlen musste sie dafür nichts. Denn das Pilotprojekt wird momentan vom Kreis finanziert. Der will erreichen, dass sich die Menschen im Hunsrück ans Car-Sharing und an Elektro-Autos gewöhnen. Deswegen stehen die acht Dorf-Autos drei Jahre lang den Hunsrückorten zur Verfügung. Nach jeweils einem Jahr wechseln sie den Standort. Das ist jetzt der Fall.

"Ein Dorf-Auto ist die optimale Ergänzung, den Zweitwagen könnte man abgeben." Wolfgang Wagner, Ortsbürgermeister von Mannebach

So wie Brigitte Giesen haben in Mannebach im vergangenen Jahr viele Bürger den Wagen genutzt. So viele, dass die Ladestation für den Wagen oft kaum hinterher kam, erzählt Ortsbürgermeister Wolfgang Wagner. Auch er will, dass sich in dem kleinen Ort mit 45 Haushalten, aber 60 privaten Fahrzeugen, etwas verändert. "Die Hälfte der Autos steht doch nur auf dem Hof und wird nicht genutzt."

Kann Pilot-Projekt Veränderungen anschieben?

Veränderungen wünscht sich auch Bernd Kunz von der Energieagentur Simmer. Er betreut das Projekt und hofft, dass sich in den Orten etwas tut, die die Wagen ein Jahr lang nutzen konnten. Dass sich dort die Menschen zusammen tun und Nachfolgeprojekte auf die Beine stellen.

"Ich möchte gerne auf dem Land alt werden, und da ist ein Dorf-Auto sehr hilfreich." Brigitte Giesen aus Mannebach im Hunsrück

Möglicherweise müsse man dann in Zukunft ein klein bisschen für die Nutzung der Dorf-Autos zahlen - und vielleicht würden auch die Kommunen ein solches Car-Sharing-Projekt bezuschussen. Brigitte Giesen wäre auf alle Fälle dabei, sagt sie. Denn Car-Sharing sei nicht nur eine Frage des Umweltschutzes, sondern stärke auch den sozialen Zusammenhalt.