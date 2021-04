Der Hunsrücker CDU-Landrat Marlon Bröhr wird voraussichtlich am Montag Beschwerde gegen Beschluss des Verwaltungsgerichts einlegen, das seinen Eilantrag gegen die nächtliche Ausgangssperre abgewiesen hatte. Der Christdemokrat sagte SWR4 auf Anfrage, Grund dafür sei der Beschluss des Verwaltungsgerichts Mainz. Das hatte gestern in einem Eilverfahren die nächtliche Ausgangssperre vorerst ausgesetzt, die seit Anfang April in Mainz gilt. Ein derartiger Eingriff in die Grundrechte hätte nur angeordnet werden dürfen, wenn der Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie ohne diese Maßnahme gefährdet würde, heißt es. Die Stadt habe das jedoch nicht belegen können.