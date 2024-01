Etwa 20 Jugendliche haben an Silvester laut Polizei in Betzdorf im Kreis Altenkirchen erst Böller auf Feiernde abgefeuert und später zwei Passanten attackiert und verletzt.

Die Polizei spricht in einer Mitteilung von "Chaoten", die in der Silvesternacht in Betzdorf für Einsätze sorgten. Zeugen hatten demnach gegen 23 Uhr die Polizei auf die meist dunkel gekleideten und teils auch vermummten Jugendlichen in der Betzdorfer Innenstadt hingewiesen.

Aus dieser Gruppe heraus sollen später Menschen, die am Busbahnhof Silvester feierten, mit Raketen und Böllern beschossen worden sein. Verletzt wurde dabei aber niemand. Als die Polizei kam, konnte die Gruppe flüchten.

Silvesternacht in Betzdorf: Verletzter kam in ein Krankenhaus in Siegen

Gegen Mitternacht sollen die Jugendlichen dann an einer anderen Stelle in Betzdorf zwei Erwachsene verletzt haben und sie auch geschlagen und getreten haben, als sie schon am Boden lagen. Einer der beiden wurde laut Polizei mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus in Siegen gebracht. Der andere wurde leicht verletzt.

Den Angaben zufolge soll die Gruppe aus jungen Männern im Alter zwischen 16 und 25 bestanden haben, einige von ihnen sollen einen Migrationshintergrund haben. Die Polizei in Betzdorf konnte nach eigenen Angaben bei einigen die Personalien feststellen. Andere sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Vorher bereits Einsatz wegen brennenden Müllcontainers

Schon vorher hatten Unbekannte in der Silvesternacht einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst: Gegen 21:30 Uhr steckten sie den Angaben zufolge einen Müllcontainer in der Nähe eines Getränkemarktes in Brand. Durch die enorme Hitze habe es einen Schaden an dem Gebäude gegeben.

Die Polizei in Betzdorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und ermittelt. Sie bittet um Zeugenhinweise. Noch ist nicht bekannt, ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht.

Dienstgebäude der Polizei mit Böller beschossen

Schon in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember führten Beamte in Betzdorf immer wieder Personenkontrollen an verschiedenen Stellen durch. Meist gab es vorher Hinweise von Anwohnern auf Jugendgruppen, die Feuerwerkskörper zündeten. Aus einer Gruppe heraus wurde demnach auch das Dienstgebäude der Polizei in Betzdorf mit Böllern beschossen. Es gab aber keine Schäden.

Die Beamten nahmen dabei zahlreiche Personalien von meist männlichen und teilweise amtsbekannten Jugendlichen auf und erteilte Platzverweise.

Schon im vergangenen Jahr hatte es Randale an Silvester in Betzdorf gegeben. Zum Jahreswechsel 2022/23 hatten Jugendliche ein Restaurant mit Böllern beschossen und auch das Dienstgebäude der Polizei. Damals wurde ein 17-Jähriger als Hauptverdächtiger ermittelt.